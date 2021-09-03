В одну из школ Красноярска девятиклассник приехал на тонированной девятке

1 сентября сотрудники ГИБДД остановили тонированный автомобиль ВАЗ-2109 возле школы № 144 Советского района Красноярска. За рулём «девятки» был ученик 9-класса и приехал он на торжественную линейку.

Полицейские допросили мальчика и узнали, что он приобрёл автомобиль в августе за 55 тысяч рублей. Обучение в автошколе он не проходил и права не получал.

«В отношении несовершеннолетнего водителя автоинспекторы составили административный материал за езду без прав, штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Также подростку придется оплатить штраф за чрезмерную тонировку», – рассказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят по данному факту проверку. Информация об инциденте передана в ПДН, решается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности.