Фасады домов украсят портретами известных красноярцев

Красноярск — красивый город, но сейчас на его улицах из-за типовой и советской застройки или после демонтажа рекламных конструкций остаются серые фасады.

Решают эти проблемы крупные города с помощью размещения красивых картин. Кстати, наиболее тепло воспринимается стрит-арт с изображением известных людей.

Серию художественных работ в технике граффити и стрит-арта на фасадах домов решила выполнить инициативная группа красноярцев. Работы посвятили знаменитым красноярцам, прославившим город не только на всю страну, но и на весь мир. Этот проект поддержали и в партии власти.

По мнению активистов, гости города, жители Красноярска, а особенно молодёжь, должны знать своих героев в лицо. Узнать больше о них можно будет по интернет-ссылки на портрете. В первой серии решили отразить четырёх самых известных красноярцев: Виктора Астафьева, Дмитрия Хворостовского, Ивана Ярыгина, Андрея Поздеева.

Почти завершили портрет Дмитрия Хворостовского на фасаде дома ул. Красноярского рабочего, 155. Продолжается работа над портретом Ивана Ярыгина (ул. Ленина 148). К работе привлечены стрит-арт художники Красноярска с огромным опытом и профессиональным навыками. Алексей Шаргородский — руководитель команды художников рассказал, что в ближайшее время активисты нанесут рисунки около «Краскона» на 60 лет Октября и на пересечении Калинина и Брянской.

Новые арт-объекты прокомментировали представители федеральной и краевой власти.

— Привлекательные общественные пространства повышают настроение, делают улицы и дома красивее. Приятно видеть, что инициаторы воплотили память о знаменитом земляке — Дмитрии Хворостовском. Героев надо знать в лицо, это вопрос и гордости, и патриотизма, и воспитания молодёжи, — отметил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

— Наш город типовой застройки и эту типовую застройку в ближайшее время мы точно не сможем изменить. В отличие от других масштабных проектов таких как «Благоустройство», стоящих десятки и сотни миллионов рублей, этот проект достаточно простой. Важно, чтобы в этом проекте была душа, желание художников что-то реализовывать и обратная связь от жителей. Я считаю, что важно поддерживать инициативы, которые идут от души. Ведь если есть потребность, есть желание — почему бы эту историю не поддержать, — прокомментировал депутат Законодательного собрания края Илья Зайцев.

— Благодаря подобным проектам формируется культура. Мне кажется, большее количество жителей захочет узнать об истории людей и о том, что они сделали для Красноярского края. Например, хоть Иван Сергеевич Ярыгин родился и не в Красноярске, но для нашего города и для края он сделал очень много. Иван Ярыгин — звезда мировой величины, выдающийся спортсмен. Я уверена, что этот проект поддерживает большинство. Я часто встречаюсь во дворах с людьми, и среди них противников проекта я ещё не встречала, — отметила депутат Законодательного собрания края Елена Пензина.

По материалам "Единой России".

Фото: "Единая Россия"