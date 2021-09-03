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Фасады домов украсят портретами известных красноярцев

Главная Общество
Красноярск
09:40 3 Сентября 2021
общество, красноярск, благоустройство, портреты
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Красноярск — красивый город, но сейчас на его улицах из-за типовой и советской застройки или после демонтажа рекламных конструкций остаются серые фасады.  

Решают эти проблемы крупные города с помощью размещения красивых картин. Кстати, наиболее тепло воспринимается стрит-арт с изображением известных людей.  

Серию художественных работ в технике граффити и стрит-арта на фасадах домов решила выполнить инициативная группа красноярцев. Работы посвятили знаменитым красноярцам, прославившим город не только на всю страну, но и на весь мир. Этот проект поддержали и в партии власти.

По мнению активистов, гости города, жители Красноярска, а особенно молодёжь, должны знать своих героев в лицо. Узнать больше о них можно будет по интернет-ссылки на портрете. В первой серии решили отразить четырёх самых известных красноярцев: Виктора Астафьева, Дмитрия Хворостовского, Ивана Ярыгина, Андрея Поздеева.

Фасады домов украсят портретами известных красноярцев

Почти завершили портрет Дмитрия Хворостовского на фасаде дома ул. Красноярского рабочего, 155. Продолжается работа над портретом Ивана Ярыгина (ул. Ленина 148). К работе привлечены стрит-арт художники Красноярска с огромным опытом и профессиональным навыками. Алексей Шаргородский — руководитель команды художников рассказал, что в ближайшее время активисты нанесут рисунки около «Краскона» на 60 лет Октября и на пересечении Калинина и Брянской.

Фасады домов украсят портретами известных красноярцев

Новые арт-объекты прокомментировали представители федеральной и краевой власти.

— Привлекательные общественные пространства повышают настроение, делают улицы и дома красивее. Приятно видеть, что инициаторы воплотили память о знаменитом земляке — Дмитрии Хворостовском. Героев надо знать в лицо, это вопрос и гордости, и патриотизма, и воспитания молодёжи, — отметил депутат Госдумы Юрий Швыткин. 

Фасады домов украсят портретами известных красноярцев

 

— Наш город типовой застройки и эту типовую застройку в ближайшее время мы точно не сможем изменить. В отличие от других масштабных проектов таких как «Благоустройство», стоящих десятки и сотни миллионов рублей, этот проект достаточно простой. Важно, чтобы в этом проекте была душа, желание художников что-то реализовывать и обратная связь от жителей. Я считаю, что важно поддерживать инициативы, которые идут от души. Ведь если есть потребность, есть желание — почему бы эту историю не поддержать, — прокомментировал депутат Законодательного собрания края Илья Зайцев.

— Благодаря подобным проектам формируется культура. Мне кажется, большее количество жителей захочет узнать об истории людей и о том, что они сделали для Красноярского края. Например, хоть Иван Сергеевич Ярыгин родился и не в Красноярске, но для нашего города и для края он сделал очень много. Иван Ярыгин — звезда мировой величины, выдающийся спортсмен. Я уверена, что этот проект поддерживает большинство. Я часто встречаюсь во дворах с людьми, и среди них противников проекта я ещё не встречала, — отметила депутат Законодательного собрания края Елена Пензина.

По материалам "Единой России".

Фото: "Единая Россия" 

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