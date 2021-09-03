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РУСАЛ провёл встречу с экоактивистами в формате экскурсии на КрАЗ

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Красноярск
08:52 3 Сентября 2021
общество, красноярск, экология
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Компания РУСАЛ продолжает серию встреч с с экоактивистами и представителями общественности Красноярска для обсуждения проекта перестройки Красноярского алюминиевого завода. Первая встреча состоялась в конце июля в Краевой научной библиотеке, на этот раз обсуждение совместили с экскурсией по КрАЗу. Проект перестройки предполагает демонтаж половины устаревших корпусов и строительство на их месте новых, оборудованных электролизёрами РА-550 - современной и экологически безопасной технологии.

РУСАЛ провёл встречу с экоактивистами в формате экскурсии на КрАЗ

Экоактивистам показали, какие корпуса будут остановлены и демонтированы, действующие корпуса электролиза, где общественники могли задать интересующие вопросы, а также оценили работу системы мониторинга выбросов, которая работает на КрАЗе.

– Я вспоминаю, когда был на КрАЗе в 2015-м году. Как по мне, улучшения безусловно есть. Как говорят люди, которые бывали на КрАЗе в конце 90-х или нулевых, тоже намного лучше. Даже видимость внутри цеха лучше, чем была раньше. Конечно, проект модернизации КраЗа очень серьёзный. Он требует в дальнейшем более пристального изучения на этапе оценки воздействия на окружающую среду, – говорит Дмитрий Злобин, ответственный секретарь общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Красноярского края

Обсуждения продолжились в заводоуправлении, где экоактивисты встретились с экологами РУСАЛа. Обсуждения касались как экологической безопасности новой технологии, которую планируют внедрить при реализации проекта перестройки, а также социально-экономическую значимость проекта. Масштабный проект перестройки КрАЗа назревшая необходимость, о которой заявлял ещё говорил основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. Реализация этого масштабного плана позволит кардинально улучшить экологическую обстановку: благодаря электролизерам РА-550 на КрАЗе в новых корпусах предполагается сократить до нуля выбросы бензапирена и на 2/3 выбросы фторидов.

– Перестройка КрАЗа важна для всех. Это проект социально-экономический и в полной мере отвечает требованиям государства в части устойчивого развития, соответствует мировому тренду на «озеленение» промышленности и экономики. Сейчас наша задача – широко информировать жителей края о наших планах, чтобы все желающие могли принять участие в их обсуждении, что-то предложить, получить ответы на вопросы. Мы готовы к диалогу, – прокомментировал Александр Дроздов, заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа.

Фото: АО "РУСАЛ Красноярск"

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