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Ачинский НПЗ приготовил всем первоклассникам города полезные подарки

Главная Общество
Красноярск
18:50 2 Сентября 2021
общество, образование, подарки
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По многолетней традиции все первоклассники города получают подарки от ачинских нефтепереработчиков – это своеобразные дневники первого года учебы. Заполняя их, ребята подготовят первое в своей жизни портфолио (по новым образовательным стандартам это стало обязательным требованием к первоклассникам).

Ачинский НПЗ приготовил всем первоклассникам города полезные подарки

В портфолио дети занесут сведения о себе, своих одноклассниках и близких, сделают заметки о том, какие экологические проекты реализуют в их школе, узнают правила поведения в классе, смастерят закладки и сигнальные карточки, смогут рисовать, и копить грамоты и благодарности за прилежную учебу. В качестве бонуса к тетради первоклассника приложены расписание уроков, справочные таблицы и настольная игра «От разведки до заправки», из которой можно узнать, какой путь проходит нефть, прежде чем поступить на службу человека: от добычи до заправочного пистолета.

Ачинский НПЗ приготовил всем первоклассникам города полезные подарки

Всего в этом году в городские школы отправились 1 413 первоклассников. Добавим, что подарки и поздравления получили и ученики школ Большеулуйского района – с. Новая Еловка, Сучково и самого районного центра.

Фото пресс-службы АО “АНПЗ ВНК”

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