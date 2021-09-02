В Красноярске можно сдать упаковку от товаров и получить деньги

В Красноярске появился первый пункт, где принимают упаковку от товаров, а в замен выдают деньги. Он открылся в одном из магазинов по улице 9 Мая, 31А. Здесь можно сдать чистые ПЭТ-бутылки, полиэтиленовые пакеты, бумагу и картон.

«Нужно уходить от привычки считать упаковку мусором. Схема «Чистая упаковка – сразу в переработку» должна стать нормой. Надеюсь, что торговые сети по нашему примеру откроют на своих площадках такие пункты», – рассказывает руководитель проекта «Зелёная школа» Татьяна Спожакина.

Точку сбора упаковки создала Красноярская общественная организация «Зелёный кошелёк» на президентский грант, полученный на реализацию проекта «Зеленая школа». Около двух месяцев пункт работал в тестовом режиме. За это время на переработку горожане сдали почти 500 кг упаковки, в основном макулатуру. Вторсырье отправят на переработку.

Фото: © Алексей Майшев / РИА Новости