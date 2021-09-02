Мошенница из Бурятии украла у жительницы Красноярского края 10 тысяч рублей

Жительница Красноярского края отдала мошеннице из Бурятии 10 тысяч рублей: женщин хотел купить постельное бельё, а вынуждена была обратится в полицию.

Всё случилось в феврале прошлого года. Жительница Рыбинского района решила купить в одном в интернете постельное бельё. В поисках лучшего предложения ей на глаза попалось объявление в социальных сетях. Связавшись с продавщицей, она перевела ей 10 тысяч рублей и стала ждать посылки с бельём.

Разумеется, комплектов она не получила, а вскоре и продавец перестала выходить на связь. Тогда обманутая женщина отправилась к полицейским.

Тем удалось найти аферистку – ей оказалась 23-летняя жительница Улан-Удэ. Красноярские полицейские выехали в Бурятию в служебную командировку, установили местонахождение подозреваемой и задержали ее. Выяснилось, что случай жительницы края неединственный. На счету злоумышленницы целая серия подобных преступлений по всей России.

В настоящее время аферистка полностью возместила материальный ущерб, причиненный жительнице Рыбинского района. Теперь за преступление по статье «Мошенничество» ей грозит до 5 лет тюрьмы. Дело передали в суд.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости