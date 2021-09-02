Небольшие аптеки могут теперь продавать безрецептурные лекарства через интернет

Продавать препараты небольшие аптеки могут не только на собственных сайтах, но и на других интернет-площадках (маркетплейсах и агрегаторах). Это стало возможным с 1 сентября.

Маркетплейсу необходимо заключить с аптеками соответствующий договор для подключения к дистанционной торговле лекарствами. Ранее такие ресурсы могли выступать лишь посредниками, то есть покупатель резервировал лекарство, но приобрести его имел возможность только в аптеке.

Особое условие заключается в том, что лекарственные препараты в интернете не должны стоить дороже, чем в рознице. По мнению властей, вовлечение небольших аптек в интернет-площадки решит проблему доступности лекарств в удалённых территориях.

Фото: krskstate.ru