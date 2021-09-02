В Красноярске можно получить деньги за упаковку от товаров

В магазине на улице 9 Мая, 31А появился пункт, где принимают упаковку от товаров. Можно сдать полиэтиленовые пакеты, чистые ПЭТ-бутылки, картон, бумагу и за это получить деньги, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Здесь установлены пресс и весы. Около двух месяцев пункт работал в тестовом режиме. За этот период жители Красноярска сдали почти 500 кг упаковки (в основном макулатуру), её отправят на переработку.

Эту точку сбора создала на президентский грант Красноярская общественная организация «Зелёный кошелёк».

— Пора перестать считать упаковку мусором. Схема «Чистая упаковка – сразу в переработку» должна стать нормой. Надеюсь, что по нашему примеру торговые сети откроют на своих площадках такие пункты, — подчеркнула Татьяна Спожакина, руководитель проекта «Зелёная школа».

Фото: РИА Новости