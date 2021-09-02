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В Назарово жильцов аварийного дома обязали снести его за свой счёт

Главная Общество
Красноярск
16:30 2 Сентября 2021
в красноярском крае, дом, проверка, скр
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Следственный комитет Красноярского края ведёт проверку информации о том, что жителей одного из аварийных домов в Назарово обязали самостоятельно его снести. 

Сообщения об этом появилось в краевых СМИ. Из них следует, что сотрудники администрации Назаровской администрации выписали требования жильцам аварийного многоквартирного пятиэтажного дома о самостоятельном сносе дома. На все действия у жильцов есть три дня.

В администрации говорят, что эти требования –  норма Жилищного кодекса. Жильцы просто должны подписать уведомление, чтобы ускорить расселение. Пока нет всех подписей, администрация не может изъять землю, а значит переезд в более новые квартиры для новых жильцов откладывается. 

Сейчас в деле разбирается Следственный комитет. После проверок примут процессуальное решение.

Фото: sledcom.ru

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