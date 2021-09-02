В Назарово жильцов аварийного дома обязали снести его за свой счёт

Следственный комитет Красноярского края ведёт проверку информации о том, что жителей одного из аварийных домов в Назарово обязали самостоятельно его снести.

Сообщения об этом появилось в краевых СМИ. Из них следует, что сотрудники администрации Назаровской администрации выписали требования жильцам аварийного многоквартирного пятиэтажного дома о самостоятельном сносе дома. На все действия у жильцов есть три дня.

В администрации говорят, что эти требования – норма Жилищного кодекса. Жильцы просто должны подписать уведомление, чтобы ускорить расселение. Пока нет всех подписей, администрация не может изъять землю, а значит переезд в более новые квартиры для новых жильцов откладывается.

Сейчас в деле разбирается Следственный комитет. После проверок примут процессуальное решение.

Фото: sledcom.ru