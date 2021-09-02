Ещё 26 жителей Красноярского края умерли от коронавируса

На 2 сентября под наблюдением врачей находятся 35 690 человек (+2 947 за сутки), снято с учёта 3 187 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 105 907 (+ 415 за сутки).

Всего вылечили 92 194 (+ 440 человек за сутки), 5 196 погибших (+ 26 за сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 515 215 (+ 8 683 за последние сутки).

Привиты 1 компонентом — 804 863 человека, 2 компонентами — 701 429.

Напомним, что министерство здравоохранения зарегистрировал пятую в России вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», которую разработал центр «Вектор» Роспотребнадзора, внеся изменения в первоначальный препарат «ЭпиВакКорона», необходимые для масштабирования производства, сообщается на сайте Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). Планируется выпускать вакцину под товарным знаком AURORA-CoV.

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