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Пять красноярцев организовали нелегальное казино в Покровке и попали под суд

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Красноярск
16:05 2 Сентября 2021
красноярск, игры, деньги
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В Красноярске отправилась под суд группа из пяти человек за организацию азартных игр. Подозреваемых задержали ещё в феврале, когда оперативники пришли с рейдом в один из частных домов Центрального района. В найденном подпольном казино было 39 игровых автоматов. 

Свой доход красноярцы легализовали через оплату аренды помещения, в котором и находилось казино. 

Уголовное дело передали в суд Центрального района города. Злоумышленников обвиняют в части 3 статьи 171 УК РФ и части 1 статьи 174. 1 УК РФ.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости

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