Пять красноярцев организовали нелегальное казино в Покровке и попали под суд

В Красноярске отправилась под суд группа из пяти человек за организацию азартных игр. Подозреваемых задержали ещё в феврале, когда оперативники пришли с рейдом в один из частных домов Центрального района. В найденном подпольном казино было 39 игровых автоматов.

Свой доход красноярцы легализовали через оплату аренды помещения, в котором и находилось казино.

Уголовное дело передали в суд Центрального района города. Злоумышленников обвиняют в части 3 статьи 171 УК РФ и части 1 статьи 174. 1 УК РФ.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости