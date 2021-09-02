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В России могут заблокировать сайт по продаже витаминов и БАДов iHerb

Главная Общество
Красноярск
15:40 2 Сентября 2021
красноярск, спорт, питание
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Сайт по продаже витаминов, БАДов и товаров для здоровья  iHerb могут заблокировать на территории Росси: центральный районный суд Барнаула удовлетворил иск Алтайской региональной общественной организации потребителей «Народный контроль», сообщают «Ведомости». В скором времени данные сайта направят в Роскомнадзор для включения в реестр запрещённых.

Как пишется на сайте «Ведомостей», исполнительный директор организации Николай Якушев написал обращение в прокуратуру, в котором упомянул, что на сайте ru.iherb.com продаются товары, в состав которых входят растения из перечня растений, содержащих психотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества, а также спортивное питание, запрещённое к ввозу без специального разрешения Минспорта. Всего в обращении указано больше 2 тысяч позиций.

Прокуратура с требованием согласилась и подала иск в суд. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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