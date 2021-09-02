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Более 200 лифтов установят В Норильске и Дудинке

Главная Общество
Красноярск
16:46 2 Сентября 2021
общество, строительство, ремонт
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До конца года в домах Норильска по программе капитального ремонта установят 200 новых лифтов 23 — в Дудинке. Уже начали завозить новое лифтовое оборудование, сообщили на сайте правительства Красноярского края.

Заменят не только кабины лифта, но и электрооборудование, направляющие, по которым движется лифт. Ремонтируется машинное отделение и «пульт управления» лифтами. Расширяют проёмы, если это возможно. В кабине работают голосовые либо звуковые оповещения о прибытии на этаж, установлены металлические поручни, кнопки со шрифтом Брайля, зеркала.

Все лифты в России, отслужившие 25 и более лет, до 2025 года планируют заменить на новые.

— С этой частью программы Красноярский край успешно справляется. В домах региона на данный момент установлено 1 855 новых лифтов. Ещё более 400 смонтируют до конца года, — отметила Людмила Бондаренко, заместитель министра строительства края.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости

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