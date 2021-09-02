В Красноярске будут судить адвоката за крупное мошенничество

Следственный комитет завершил расследование по делу адвоката, обвиняемого в крупном мошенничестве. По версии следствия, н взяла деньги у семейной пары, чей сын попал за решётку за совершение нескольких тяжких преступлений. Мужчина обещал добиться изменения статьи парня на более мягкую.

Адвокат попросил у клиентов один миллион рублей, которые обещал передать своим знакомым в органах внутренних дел, чтобы те помогли изменить меру пресечения. Родители несколько месяцев собирали нужную сумму, но всё было зря: защитник забрал все деньги себе.

После того, как юношу приговорили к пяти годам лишения свободы, родители пытались поговорить с адвокатом о возврате денег, но после нескольких неудачных попыток обратились в УФСБ.

Адвокат свою вину не признал, но следствию удалось все обстоятельства совершенного преступления. Его обвиняют преступлении по части 3 статьи 159 УК РФ. Дело направлено в суд.

Фото: krk.sledcom.ru