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Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске

Главная Общество
Красноярск
15:04 2 Сентября 2021
транспорт, модернизация, норильск, технологии
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7 сентября в Норильске состоится официальный запуск пилотного проекта - комплекса информационных систем управления транспортом общего пользования, разработанного и представленного компанией «Датапакс», АО «Расчетные решения» при участии ПАО Сбербанк и СЦ Транстелематика.

Пилотный проект стартует в рамках модернизации системы городского общественного транспорта, инициированной «Агентством Развития Норильска» и Администрацией г. Норильск. На первом этапе в эксперименте примут участие автобусные маршруты 41 и 16а, в транспортном потоке их можно будет отличить по яркой оклейке.

В рамках проекта начнет работу мобильное приложение «Норильск Транспорт», в котором пользователи смогут получить информацию о расписании маршрутов общественного транспорта, местоположении и движении транспортных средств на карте города, прогноз прибытия транспорта на остановку. Оно будет доступно для скачивания в Google Play и App Store после 07 сентября.

В транспорте на маршрутах 41 и 16а установят оборудование, которое позволит производить оплату картой, через мобильное приложение «Норильск Транспорт» или с помощью qr-кода. Кроме того, пассажирам будут доступны уникальные сервисы: привязка проездного билета к банковской карте, отслеживание истории поездок и построение маршрута в мобильном приложении, Social ID ‒ идентификатор льготного проездного на пластиковой карте платежной системы «Мир».

Датчики пассажиропотока будут анализировать число вошедших и вышедших пассажиров, что позволит изучать пассажиропоток и регулировать количество транспорта в разное время.

Автобусы оснастят внешними и внутренними камерами видеонаблюдения для повышения безопасности пассажиров. Голосовое информирование позволит заранее узнавать об остановках, а на видеоэкранах будет транслироваться информационный и развлекательный контент.

Все собранные данные будут аккумулироваться и анализироваться, что позволит эффективно управлять парком общественного транспорта города: корректировать маршруты, формировать удобное расписание, контролировать оплату проезда.

Кроме того, в рамках проекта жители Норильска получат скидку 3 руб. на проезд в автобусах при расчете банковской картой Visa. Данная акция продлится с 1 сентября по 30 ноября.

Тест-драйв проекта продлится до 30 ноября. По его итогам будет изучаться возможность внедрения комплексной системы для всей транспортной сети города.

Дмитрий Карасев, Глава города Норильска:

«Я полностью поддерживаю данный проект. Считаю, что он очень важен для Норильска. Во-первых, здесь прослеживается вполне определенная финансовая выгода для пассажиров общественного транспорта. На протяжении трех месяцев люди смогут экономить на оплате проезда. Во-вторых, применение новых цифровых технологий положительно скажется на комфорте, безопасности, регулировании пассажиропотока. Учитывая, что в настоящее время в Норильске ведется активная работа по развитию и повышению качества жизни горожан, комплекс информационных систем управления общественным транспортом станет отличным к ней дополнением».

Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска:

«Экспериментальное внедрение альтернативных, более комфортных способов и форм оплаты проезда – это новый этап большого проекта АРН и города по модернизации системы общественного транспорта. Мы продолжаем изучать особенности пассажиропотока, разрабатываем наиболее рациональные с точки зрения пассажира маршруты, корректируем карту остановочных пунктов. Цифровизация – обязательное условие современной транспортной системы и мы надеемся, что норильчане оценят новые подходы».  

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением  ПАО Сбербанк:

«Автоматизация сложных процессов — это одна из главных задач цифровизации, которой активно занимается Сбер. Одной из наиболее сложных в управлении систем является общественный транспорт. В Норильске совместно с нашими партнёрами мы запустили в тестовом режиме проект, который использует современные технологии в управлении этой системой. Анализ собираемых данных позволит изменить работу общественно транспорта, сделать её более гибкой и удобной для пассажиров. И это самое важное, потому что в конечном итоге цель любой цифровизации — комфорт и удобство жителей».

Максим Исаев, Заместитель генерального директора «Датапакс»:

«Комплексный подход к развитию общественного транспорта и внедрению инновационных цифровых решений в области управления транспортом доказали свою эффективность в других регионах и способны обеспечить высокое качество транспортной услуги для пассажиров в Норильске».

Михаил Казаков, Генеральный директор АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»:

«В Норильске мы максимально задействуем собственную экспертизу по созданию и внедрению платёжных сервисов на общественном транспорте с целью цифровизации отрасли и повышения качества услуг пассажирских перевозок. Наша ключевая цель — повысить качество жизни жителей Норильска, а также сделать общественный транспорт более доступными. Для региональных властей новые технологии повышают возможности управления, мониторинга и экономии бюджетных средств». 

Участники проекта: Сбербанк, «Датапакс», АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (входит в экосистему Сбера), Сервисный центр Транстелематика, Агентство Развития Норильска, Администрация г. Норильска.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк

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