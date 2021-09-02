23 сентября в Красноярске можно будет воспользоваться бесплатной юридической помощью

Возобновляет свою работу пункт бесплатной юридической помощи Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России.

На бесплатную консультацию можно записаться по телефону 8 (391) 258-18-50 в будние дни с 10.00 до 15.00.

Люди могут обращаться по вопросам оказания мер социальной поддержки, оформления недвижимости, правильности начисления тарифов за услуги ЖКХ, нарушения прав потребителей, пенсионного обеспечения, гражданского, семейного, земельного, трудового, наследственного законодательства и пр.

Приём будет вестись по предварительной записи 23 сентября с 10 до 15 часов в Доме офицеров (ул. Перенсона, 20).

Правовую помощь будут оказывать представители органов дознания ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, краевого call-центра по вопросам ЖКХ, Росреестра, Роспотребнадзора, прокуратуры, налоговой службы, Стройнадзора, нотариусы, судебные приставы, юристы, адвокаты, судебные приставы, преподаватели юридических ВУЗов.

Необходимо будет соблюдать социальную дистанцию (1,5–2 метра), иметь при себе маску и перчатки.

График проведения Дней бесплатной юридической помощи на 2021 год:

• 21 октября

• 18 ноября

• 16 декабря

Телефон для справок: 258-18-50.

Фото: otv-media.ru