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В Красноярском крае из-за пьяного водителя пострадали три человека

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Красноярск
14:37 2 Сентября 2021
общество, происшествия, дтп, в красноярском крае
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1 сентября на 88 км автодороги Р-257 «Енисей» в районе п. Верхняя Бирюса 29-летний нетрезвый мужчина на Nissan March не справился с управлением и наехал на бетонный блок с последующим опрокидыванием автомобиля, сообщается на сайте Госавтоинспекции Красноярского края. На этом дорожном участке идут ремонтные работы, все необходимые знаки установлены.

В автомобиле во время дорожно-транспортного происшествия находились шесть человек, в том числе и трёхлетний ребёнок, который ехал на руках у матери. В результате, двум взрослым пассажирам потребовалась медицинская помощь.

Было установлено, что водитель никогда не получал воительские права и находился в опьянении (0,69 мг/л), за что теперь и получит арест до 15 суток или штраф 30 000 рублей. На него также составлены протоколы за нарушение правил перевозки детей и другие ПДД на сумму более 4 000 рублей.

Nissan March помещён на специализированную стоянку.

Собственнику автомобиля также грозит штраф 30 000 рублей и лишение права управления до двух лет за передачу транспортного средства нетрезвому человеку.

Фото: гибдд.рф

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