Теперь школьники и студенты Красноярского края будут бесплатно посещать театры, выставки и концерты

В Красноярском драматическом театре им. А.С. Пушкина состоялась пресс-конференция о реализации программы «Пушкинская карта в Красноярском крае».

Участие приняли: министр культуры Красноярского края А.В. Зинов, директор Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина П.А. Аникин, директор Красноярского театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского С.В. Гузий, директор Красноярской краевой филармонии Е.В. Стодушный, управляющий Красноярским областным центром «Почта-банк» С.М. Круглянский, председатель Молодёжного экспертного Совета при губернаторе Красноярского края Е.М. Гаврилов и артистка Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина, режиссёр А.В. Малеванова.

1 сентября в России стартовал замечательный социально-значимый проект — «Пушкинская карта». Это уникальная возможность приобщиться к культурным событиям нашей страны. Инициатива этого проекта принадлежит президенту Владимиру Путину.

Теперь молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет (включительно) по всей стране, а не только в своём регионе, смогут посещать музеи, концерты, выставки бесплатно. В этом году номинал «Пушкинской карты» будет 3 000 руб., в 2022 году — 5 000 руб.

Чтобы получить эту карту, нужно скачать приложение «Госуслуги.Культура», подтвердить личность через «Госуслуги» и подписать документы в электронном виде на открытие и получение карты. Всё просто и удобно, в течение буквально пяти минут карта будет доступна.

Карта может быть, как пластиковой, так и электронной, здесь уже кому как удобно. Заказать пластиковую можно в отделениях «Почта-банка». Карта может быть привязана к кошелькам в смартфонах.

Приобретённые по этой карте билеты будут именными, то есть передача билетов другим людям невозможна.

— Поздравляю красноярцев с запуском такой программы. Важно, что молодые люди, получив «Пушкинскую карту», смогут попасть на спектакли по всей стране, — отметил Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края. — Картой нельзя рассчитаться в магазинках, по ней можно только попасть на спектакли, концерты и выставки тех культурных учреждений, которые принимают участие в этой программе. В крае таких учреждений уже 15: Красноярский музыкальный театр, Красноярский театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, Красноярский театр кукол, Красноярская краевая филармония, Красноярский ТЮЗ, Ачинский, Минусинский, Канский, драматический театры, Железногорский театр Оперетты, Железногорский театр кукол «Золотой ключик», Лесосибирский городской драматический театр «Поиск», Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского, Культурно-досуговый центр «Юбилейный» и Культурно-досуговый центр им. Вл. Высоцкого (г. Норильск).

Уже с сегодняшнего дня к программе начинают подключаться другие наши учреждения культуры. Из музеев первым таким учреждением будет Музейный центр «Площадь Мира», он пользуется особой популярностью у молодёжи.

— Театр Пушкина сразу подключился к воплощению этой идеи. Благодаря проекту мы получим новую аудиторию. На сегодняшний день в наш театр приобрели уже 12 билетов, — сказал Пётр Аникин, директор Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина.

По словам Светланы Гузий, директора Красноярского театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, «Пушкинская карта» — важный проект, который даёт возможность молодёжи сформировать привычку к культурному досугу.

— Благодаря этой карте наша молодёжь станет ещё более образованной, — подчеркнула она.