Мобильный стоматологический комплекс принял более 800 пациентов

Мобильный стоматологический комплекс, приобретённый по федеральной программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение», работал в отдалённых районах Красноярского края с середины мая. За этот период стоматологическая помощь была оказана 812 пациентам, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

В состав бригады мобильного комплекса входят: врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-терапевт и медицинская сестра.

51 раз в территории выезжали врачи поликлиники.

В сентябре стоматологи побывают в Березовском районе в Маганске и в Идринском. В октябре — в Манском районе в Тертеже, в ноябре — в Орешном. В декабре — в посёлках Базаиха и Береть Березовского района.

— Стоимость такого комплекса составляет 11 млн рублей. Преимущество стоматологического комплекса — возможность проводить рентгенографию зубов, соответственно можно правильно поставить диагноз и провести рентгенконтроль лечения. Если будет необходимо, то в состав бригады может быть включён врач-стоматолог-ортопед или врач-стоматолог детский, — рассказал главный внештатный специалист-стоматолог Красноярского края Дмитрий Власов.

Фото: kraszdrav.ru