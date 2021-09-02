В Свердловском районе благоустроят сквер

В Красноярске началось облагораживание сквера «Тепла и света», который появился в 2015 году при поддержке «ТЭЦ-2». Главная особенность — создание условий для отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на сайте правительства Красноярского края. В 2019 на общественном пространстве установили специализированную детскую площадку. В этом году по проекту «Инициативное бюджетирование» преображение сквера продолжается. По просьбам жителей проложена дополнительная пешеходная дорожка.

— Благоустройство сквера проходит поэтапно. Подрядная организация уже зашла на объект. Скоро здесь смонтируют уличное освещение, которое осветит пешеходную зону и детскую игровую площадку, — рассказал Алексей Дягилев, руководитель администрации Свердловского района.