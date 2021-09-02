На улицы Красноярска вышли новые мусоровозы. Автомобили были специально куплены для для работы в микрорайонах «Северный» и «Солнечный». В «Красноярской рециклинговой компании» отметили, что из-за большого количества легковушек в этих районах подъехать к мусорным бакам бывает нелегко. Закупленные КамАЗы должны решить эту проблему.

«Изначально в Советском районе Красноярска работала спецтехника марки Мерседес, но это достаточно большие по габаритам мусоровозы, которым было очень сложно проезжать по запаркованным дворам спальных районов. Новые авто стали оптимальным решением по размеру и техническим показателям, а также экономичны и экологичны, соответствуют европейским экостандартам Евро 5», – рассказали в «КРК».

За один рейс каждый грузовик может забрать 100 контейнеров и перевезти 8 тонн мусора. К работе машины приступили с 1 сентября.

Фото: Пресс-служба «Красноярской рециклинговой компании»