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В Красноярском крае зарегистрированы три лесных пожара

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Красноярск
12:00 2 Сентября 2021
в красноярском крае, лесные пожары
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2 сентября на 10:00 на территории Красноярского края зарегистрировано 3 лесных пожара на площади 154 га в Боготольском и Эвенкийском районах, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Угрозы населённым пунктам нет. В тушении задействованы 50 сотрудников краевого Лесопожарного центра.

Напомним, что в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском, Эвенкийском районах и Норильске действует особый противопожарный режим. В районах края леса патрулируют наземные группы и авиация. В онлайн-режиме за ситуацией следят с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер.

Обнаружив возгарание в лесу необходимо звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес», где можно прикрепить фото и указать геолокацию.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

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