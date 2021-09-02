В Красноярском крае зарегистрированы три лесных пожара

2 сентября на 10:00 на территории Красноярского края зарегистрировано 3 лесных пожара на площади 154 га в Боготольском и Эвенкийском районах, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Угрозы населённым пунктам нет. В тушении задействованы 50 сотрудников краевого Лесопожарного центра.



Напомним, что в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском, Эвенкийском районах и Норильске действует особый противопожарный режим. В районах края леса патрулируют наземные группы и авиация. В онлайн-режиме за ситуацией следят с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер.



Обнаружив возгарание в лесу необходимо звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес», где можно прикрепить фото и указать геолокацию.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости