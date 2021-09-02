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Елена Пензина прокомментировала обвинения в свой адрес

Главная Общество
Красноярск
10:38 2 Сентября 2021
происшествия, в красноярске, дтп
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Депутат Елена Пензина, которую обвинили в нарушении правил дорожного движения, рассказал в своем Telegram-канале, что уже пообщалась с сотрудниками ГИБДД, предъявив им документы, подтверждающие, что она не могла в тот момент находиться за рулем автомобиля.

Напомним, 30 августа в сети появилось видеозапись, на которой запечатлен автомобиль Lexus, водитель которого пересекает сплошную и идет на обгон по встречной полосе. Автор видео утверждает, что владельцем машины является депутат краевого заксобрания Елена Пензина.

Сама Елена Пензина практически сразу сообщила о том, что машину продала днем ранее, поэтому не находилась за рулем и, соответственно, не нарушала правила дорожного движения.

"Пообщалась с сотрудниками ГИБДД по факту продажи автомобиля, показала документы. По поводу самого нарушения вопросов мне не задавали, потому что в отличии от автора скандального видео, у них есть и фото того, кто был за рулем и глаза, чтобы его рассмотреть", - написала Елена Пензина в Telegram.

Фото: © «ЧП Красноярск» /Telegram-канал

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