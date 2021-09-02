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ЦРКК запустил в работу назаровский коллектор

Главная Общество
Красноярск
10:00 2 Сентября 2021
ремонт, жкх, коммунальное хозяйство, работы
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Специалисты госпредприятия «Центр развития коммунального комплекса» Красноярского края запустили в работу самотечный канализационный коллектор в городе Назарово после замены 222 метров сети. Изношенный участок в районе автомобильного моста по улице Арбузова был разрушен в апреле этого года во время сильного паводка. В течение четырех месяцев водоотведение города осуществлялось по временной схеме через старый трубопровод. За это время удалось получить 13,2 млн рублей из резервного фонда края.

ЦРКК запустил в работу назаровский коллектор

Вместо ветхой железобетонной конструкции, несколько десятков лет пролежавшей в земле без должных осмотров и ремонтов, на коллекторе установили пластиковые гофрированные трубы диаметром 800 мм, срок службы которых составляет порядка 50 лет. На объекте идет благоустройство территории. Режим чрезвычайной ситуации в городе Назарово снят.

ЦРКК запустил в работу назаровский коллектор
ЦРКК запустил в работу назаровский коллектор

«Общая протяженность коллектора составляет более 400 метров. На данный момент общими усилиями Министерству ЖКХ, ЦРКК, Администрации города Назарово удалось снять остроту проблемы, - заменить разрушенный участок, но работы на коллекторе необходимо продолжить. Оставшиеся более 200 метров трубопровода имеют большой износ и подлежат замене. Кроме того, необходимо строительство 2 смотровых канализационных колодцев. По предварительным расчетам понадобится не менее 14 млн рублей. Сумма для бюджета города достаточно большая. Временная ресурсоснабжающая организация не имеет возможности выполнять такие объемы работ в рамках тарифных обязательств. Полностью обновить коллектор можно лишь при помощи краевого финансирования», — Олег Лукин, исполняющий обязанности директора госпредприятия «Центр развития коммунального комплекса».

ЦРКК запустил в работу назаровский коллектор

 

ЦРКК запустил в работу назаровский коллектор

Фото: «Центр развития коммунального комплекса»
По материалам «Центра развития коммунального комплекса»

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