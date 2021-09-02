ЦРКК запустил в работу назаровский коллектор

Специалисты госпредприятия «Центр развития коммунального комплекса» Красноярского края запустили в работу самотечный канализационный коллектор в городе Назарово после замены 222 метров сети. Изношенный участок в районе автомобильного моста по улице Арбузова был разрушен в апреле этого года во время сильного паводка. В течение четырех месяцев водоотведение города осуществлялось по временной схеме через старый трубопровод. За это время удалось получить 13,2 млн рублей из резервного фонда края.

Вместо ветхой железобетонной конструкции, несколько десятков лет пролежавшей в земле без должных осмотров и ремонтов, на коллекторе установили пластиковые гофрированные трубы диаметром 800 мм, срок службы которых составляет порядка 50 лет. На объекте идет благоустройство территории. Режим чрезвычайной ситуации в городе Назарово снят.

«Общая протяженность коллектора составляет более 400 метров. На данный момент общими усилиями Министерству ЖКХ, ЦРКК, Администрации города Назарово удалось снять остроту проблемы, - заменить разрушенный участок, но работы на коллекторе необходимо продолжить. Оставшиеся более 200 метров трубопровода имеют большой износ и подлежат замене. Кроме того, необходимо строительство 2 смотровых канализационных колодцев. По предварительным расчетам понадобится не менее 14 млн рублей. Сумма для бюджета города достаточно большая. Временная ресурсоснабжающая организация не имеет возможности выполнять такие объемы работ в рамках тарифных обязательств. Полностью обновить коллектор можно лишь при помощи краевого финансирования», — Олег Лукин, исполняющий обязанности директора госпредприятия «Центр развития коммунального комплекса».

Фото: «Центр развития коммунального комплекса»

По материалам «Центра развития коммунального комплекса»