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В Красноярском крае предпринимателя впервые наказали за преднамеренное банкротство

Главная Общество
Красноярск
09:40 2 Сентября 2021
красноярск, суд, банкротство
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В Красноярском крае впервые рассмотрели дело о намеренном банкротстве, сообщается на сайте краевого Арбитражного суда. 

Так, 5 февраля в суд поступило заявление от предпринимателя Ирины Романец о признании себя банкротом. Арбитраж удовлетворил её прошение и начал реструктуризацию долгов. 

В ходе анализа её финансовых активов, эксперты нашли признаки намеренного банкротства – все сделки совершались с целью набрать кредитную нагрузку, а затем запустить процедуру банкротства, чтобы не отдавать займы.

За махинации женщине назначили административное наказание по части 2 статьи 14.12 КоАП РФ в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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