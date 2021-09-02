В Красноярском крае предпринимателя впервые наказали за преднамеренное банкротство

В Красноярском крае впервые рассмотрели дело о намеренном банкротстве, сообщается на сайте краевого Арбитражного суда.

Так, 5 февраля в суд поступило заявление от предпринимателя Ирины Романец о признании себя банкротом. Арбитраж удовлетворил её прошение и начал реструктуризацию долгов.

В ходе анализа её финансовых активов, эксперты нашли признаки намеренного банкротства – все сделки совершались с целью набрать кредитную нагрузку, а затем запустить процедуру банкротства, чтобы не отдавать займы.

За махинации женщине назначили административное наказание по части 2 статьи 14.12 КоАП РФ в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости