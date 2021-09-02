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Минздрав предупредил, что пожилым людям сейчас, как никогда, необходимо вакцинироваться

Главная Общество
Красноярск
09:46 2 Сентября 2021
общество, заболевание, дети
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По словам Ольги Ткачевой, главного внештатного специалиста гериатра Минздрава России, сейчас особенно опасное время для пожилых людей, так как дети, перенося в субклинической или лёгкой форме COVID-19, могут быть носителями инфекции. Сейчас период возвращения детей из мест отдыха, и достаточно часто и продолжительно пожилые люди контактируют с внуками, заражение может произойти очень легко.

Также осенью для пожилого населения риск представляют ОРВИ, пневмококковые инфекции. Важно сбалансировано питаться, употребляя достаточное количество витаминов, одеваться по погоде, не контактировать с инфицированными людьми.

Пожилым важно контролировать хронические заболевания, принимать лекарства, назначенные доктором. Стоит обращаться к лечащему врачу при возникновении вопросов и не забывать о диспансеризации, которая может предупредить многие проблемы.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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