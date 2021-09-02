Минздрав предупредил, что пожилым людям сейчас, как никогда, необходимо вакцинироваться

По словам Ольги Ткачевой, главного внештатного специалиста гериатра Минздрава России, сейчас особенно опасное время для пожилых людей, так как дети, перенося в субклинической или лёгкой форме COVID-19, могут быть носителями инфекции. Сейчас период возвращения детей из мест отдыха, и достаточно часто и продолжительно пожилые люди контактируют с внуками, заражение может произойти очень легко.

Также осенью для пожилого населения риск представляют ОРВИ, пневмококковые инфекции. Важно сбалансировано питаться, употребляя достаточное количество витаминов, одеваться по погоде, не контактировать с инфицированными людьми.

Пожилым важно контролировать хронические заболевания, принимать лекарства, назначенные доктором. Стоит обращаться к лечащему врачу при возникновении вопросов и не забывать о диспансеризации, которая может предупредить многие проблемы.

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