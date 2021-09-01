«Единая Россия»: Пенсионерам на этой неделе перечислят на карты единовременную выплату

В регионах контроль за своевременностью и правильностью их осуществлением взяли на себя депутаты фракций «Единой России». Первыми средства поступят обладателям банковских карт, куда им перечисляется пенсия. Это порядка 30 млн человек. Еще почти 13 млн пенсионеров получат выплату через отделения Почты России.

Как отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, средства на единовременную поддержку пенсионеров будут выделены из дополнительных доходов бюджета.

«Как только начался восстановительный рост экономики, эти деньги, в первую очередь, направляются на решение социальных проблем. По понятным причинам в последние два года инфляция оказалась существенно выше [прогноза], — 6,5%. А если говорить о потребительском наборе, который покупают пенсионеры, то она выше. И поэтому Президент предложил единовременные выплаты в качестве меры, компенсирующей такой рост инфляции», — сказал Андрей Исаев.

Всего получателями единовременных выплат станут около 43 млн человек - поддержка оказывается и военным пенсионерам, которые получают военную пенсию в связи с выслугой лет и особыми условиями службы, рано выходят на пенсию.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак подчеркнул, что единовременные выплаты должны быть произведены «максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан»

«В рамках штабов общественной поддержки [необходимо] канал коммуникаций выстроить, максимально широко провести разъяснительную работу. Все случаи задержек, ущемления прав не просто фиксировать, а реагировать оперативно для того, чтобы выполнить ту задачу, которую поставил Президент», – сказал секретарь Генсовета партии.

Депутат Государственной Думы Виктор Зубарев сообщил, что выплаты обещанные пенсионерам уже начали поступать:

«Единовременная выплата пенсионерам - это замечательный пример оперативной, слаженной работы представителей власти и различных ведомств. Хоть распоряжение от руководства страны о выплатах было дано относительно недавно, деньги уже начали поступать на счета наших граждан. Если на ваш счет средства пока не поступили, вы можете подать обращение в Пенсионный фонд России или воспользоваться услугами ближайшей клиентской службы».

Напомним, 24 августа Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате всем категориям пенсионеров, включая работающих. Обеспечить ее глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России», где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии. Пенсионеры получат из бюджета по 10 тысяч рублей. Субсидия назначается без подачи дополнительных заявлений и защищена от списаний по исполнительным производствам.