Самыми дорогими вакансиями на краевых инвестпроектах оказались бурильщик, машинист и менеджер

В агентстве труда и занятости населения рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях на инвестиционных проектах в Красноярском крае.

На первом месте оказалось место бурильщика в ООО «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» с зарплатой 173 тысячи рублей. Второе место заняла вакансия машиниста автогрейдера от ООО «РосДорСтрой» в Туруханском районе. Его труд оценивают в 150 тысяч рублей. В обоих случаях придется работать вахтовым методом.

Третья вакансия из Красноярска – в ООО «РН-Ванкор» ищут менеджер отдела планирования и мониторинга добычи и закачки управления разработки месторождений. Предлагаемая зарплата – 139 тысяч рублей.

Ознакомиться со всеми предложениями можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края, либо обратившись в ближайший центр занятости.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости