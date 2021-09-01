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Самыми дорогими вакансиями на краевых инвестпроектах оказались бурильщик, машинист и менеджер

Главная Общество
Красноярск
18:32 1 Сентября 2021
красноярск, вакансии
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В агентстве труда и занятости населения рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях на инвестиционных проектах в Красноярском крае.

На первом месте оказалось место бурильщика в ООО «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» с зарплатой 173 тысячи рублей. Второе место заняла вакансия машиниста автогрейдера от ООО «РосДорСтрой»  в Туруханском районе. Его труд оценивают в 150 тысяч рублей. В обоих случаях придется работать вахтовым методом.

Третья вакансия из Красноярска – в ООО «РН-Ванкор» ищут менеджер отдела планирования и мониторинга добычи и закачки управления разработки месторождений. Предлагаемая зарплата – 139 тысяч рублей.

Ознакомиться со всеми предложениями можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края, либо обратившись в ближайший центр занятости.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
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