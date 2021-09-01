В Железногорске после капитального ремонта открылось здание Мариинской гимназии

«От имени Губернатора Александра Усса и от всей системы образования края поздравляю вас с Днем знаний. Это праздник, который олицетворяет начало пути. Для воспитанниц Железногорской гимназии этот день еще особенный и потому, что сегодня вы начинаете учебу в новом, красивом, просторном здании и открываете собственную историю по формированию традиций женского гимназического образования. Желаю вам отличных оценок, пытливости ума и любознательности. Педагогам – профессиональных успехов, мудрости, любви и признательности учеников. Родителям – гордости за своих детей, уверенно шагающих по ступеням знаний», – отметила Светлана Маковская.
В этом году заведение приняло 140 воспитанниц, из них 94 – на дневном пребывании и 46 проживают в интернате. К 2025 году наполняемость учреждения составит 280 учащихся (14 классов по 20 человек).