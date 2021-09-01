В Железногорске после капитального ремонта открылось здание Мариинской гимназии

1 сентября в Железногорске после после капитального ремонта открылось здание Мариинской гимназии. До этого в крае было две Мариинские гимназии – в Ачинске и Красноярске.

Из-за востребованности женского гимназического образования, краевое правительство решило открыть еще одну женскую гимназию в Железногорске. Поздравить с этим событием педагогов и воспитанниц приехала министр образования края Светлана Маковская.

«От имени Губернатора Александра Усса и от всей системы образования края поздравляю вас с Днем знаний. Это праздник, который олицетворяет начало пути. Для воспитанниц Железногорской гимназии этот день еще особенный и потому, что сегодня вы начинаете учебу в новом, красивом, просторном здании и открываете собственную историю по формированию традиций женского гимназического образования. Желаю вам отличных оценок, пытливости ума и любознательности. Педагогам – профессиональных успехов, мудрости, любви и признательности учеников. Родителям – гордости за своих детей, уверенно шагающих по ступеням знаний», – отметила Светлана Маковская.