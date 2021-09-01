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В Железногорске после капитального ремонта открылось здание Мариинской гимназии

Главная Общество
Красноярск
17:42 1 Сентября 2021
красноярск, железногорск
Фотография © admkrsk.ru
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1 сентября в Железногорске после после капитального ремонта открылось здание Мариинской гимназии. До этого в крае было две Мариинские гимназии – в Ачинске и Красноярске.
 
Из-за востребованности женского гимназического образования, краевое правительство решило открыть еще одну женскую гимназию в Железногорске. Поздравить с этим событием педагогов и воспитанниц приехала министр образования края Светлана Маковская.
«От имени Губернатора Александра Усса и от всей системы образования края поздравляю вас с Днем знаний. Это праздник, который олицетворяет начало пути. Для воспитанниц Железногорской гимназии этот день еще особенный и потому, что сегодня вы начинаете учебу в новом, красивом, просторном здании и открываете собственную историю по формированию традиций женского гимназического образования. Желаю вам отличных оценок, пытливости ума и любознательности. Педагогам – профессиональных успехов, мудрости, любви и признательности учеников. Родителям – гордости за своих детей, уверенно шагающих по ступеням знаний», – отметила Светлана Маковская.
Гимназию открыли в бывшей школе №176. На реконструкцию из краевого бюджета было выделено более 160 млн рублей. Строители заменили инженерные сети, крышу, окна и двери, выполнили наружную и внутреннюю отделку здания. Исторический облик фасада здания сохранился.

 В этом году заведение приняло 140 воспитанниц, из них 94 – на дневном пребывании и 46 проживают в интернате. К 2025 году наполняемость учреждения составит 280 учащихся (14 классов по 20 человек).

Общество / НОВОСТИ
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