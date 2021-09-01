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В Ачинске будут судить бизнесмена продавшего 12 аварийных квартир

Главная Общество
Красноярск
16:18 1 Сентября 2021
суд, прокуратура, красноярск
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В Красноярском крае судят предпринимателя из Ачинска, который с 2016 по 2019 годы продал 12 аварийных квартир администрации района. Квартиры предназначались детям-сиротам.

Как сообщают в краевой прокуратуре, квартиры были непригодны к проживанию, и не соответствовали требованиям аукционной документации. Ущерб оценили в сумму более 6,5 млн рублей.

Предпринимателю предъявлены обвинения в частях  и 4 статьи 159 УК РФ. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, окончательное решение примет суд.

Фото: krasn.pravo.ru

Общество / НОВОСТИ
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