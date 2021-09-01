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Ветераны КрАЗа оценили развитие алюминиевого производства на заводе

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Красноярск
16:12 1 Сентября 2021
предприятие, экскурсия, сотрудники, металлургия
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Ветераны КрАЗа побывали с экскурсией на Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ и встретились с руководством предприятия.
 
Ветеранам организовали экскурсию по производственным участкам, где показали современные технологии, которые внедряет РУСАЛ на КрАЗе, а также рассказали об улучшениях условий труда для сотрудников. В частности, пенсионеры смогли оценить, как изменилась работа машинистов кранов цеха по производству анодной массы КрАЗа. Сегодня крановщицы, управляющие подъёмными механизмами, совершают операции через компьютер при помощи джойстиков – машинисту не нужно больше подниматься на высоту, в кабину подъемного крана – сотрудницы выполняют свою работу, сидя в удобных креслах прохладной комнаты на расстоянии от самого процесса погрузки-разгрузки.
 
- Просто фантастика, на какие высоты поднялся уровень технологии, - делится впечатлениями почетный металлург Владимир Каргополов. – Я отработал на КрАЗе более 35 лет, здесь мне знаком каждый цех. Приятно видеть, как изменился завод, я испытываю и радость, и ностальгию. Производство модернизируется по последнему слову техники, территория облагорожена, красиво и чисто.

Ветераны КрАЗа оценили развитие алюминиевого производства на заводе


 
После экскурсии пенсионеры встретились с Управляющим директором Евгением Курьяновым и Замдиректора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Александром Дроздовым. В неформальной обстановке они обсудили актуальные вопросы и подробнее поговорили о техническом перевооружении и экологической модернизации КрАЗа.
 
- Мы поддерживаем связь поколений. Завод в ответе за тех, кто здесь работал. Нашим ветеранам важно знать, какие планы у РУСАЛа, ведь их семьи, дети, внуки живут в Красноярске. На заводе работает много династий, и новому трудовому поколению важно видеть пример уважения к старшим, к нашим ветеранам-металлургам, – рассказал по итогам встреча Александр Дроздов.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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