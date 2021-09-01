Ветераны КрАЗа оценили развитие алюминиевого производства на заводе

Ветераны КрАЗа побывали с экскурсией на Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ и встретились с руководством предприятия.



Ветеранам организовали экскурсию по производственным участкам, где показали современные технологии, которые внедряет РУСАЛ на КрАЗе, а также рассказали об улучшениях условий труда для сотрудников. В частности, пенсионеры смогли оценить, как изменилась работа машинистов кранов цеха по производству анодной массы КрАЗа. Сегодня крановщицы, управляющие подъёмными механизмами, совершают операции через компьютер при помощи джойстиков – машинисту не нужно больше подниматься на высоту, в кабину подъемного крана – сотрудницы выполняют свою работу, сидя в удобных креслах прохладной комнаты на расстоянии от самого процесса погрузки-разгрузки.



- Просто фантастика, на какие высоты поднялся уровень технологии, - делится впечатлениями почетный металлург Владимир Каргополов. – Я отработал на КрАЗе более 35 лет, здесь мне знаком каждый цех. Приятно видеть, как изменился завод, я испытываю и радость, и ностальгию. Производство модернизируется по последнему слову техники, территория облагорожена, красиво и чисто.





После экскурсии пенсионеры встретились с Управляющим директором Евгением Курьяновым и Замдиректора алюминиевого дивизиона РУСАЛа Александром Дроздовым. В неформальной обстановке они обсудили актуальные вопросы и подробнее поговорили о техническом перевооружении и экологической модернизации КрАЗа.



- Мы поддерживаем связь поколений. Завод в ответе за тех, кто здесь работал. Нашим ветеранам важно знать, какие планы у РУСАЛа, ведь их семьи, дети, внуки живут в Красноярске. На заводе работает много династий, и новому трудовому поколению важно видеть пример уважения к старшим, к нашим ветеранам-металлургам, – рассказал по итогам встреча Александр Дроздов.