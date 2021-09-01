В Норильске полицейские пресекли работу незаконного игорного клуба

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г. Норильску зафиксировали в районе Талнах в одном из домов незаконное проведение азартных игр. Сотрудники полиции застали там троих граждан, они подтвердили проведение азартных игр в помещении.

Организатором оказалась местная жительница 1990 года рождения. Из помещения было изъято 15 мониторов, 15 системных блоков и 14 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 171.2 «Незаконные организация и проведение азартных игр». Максимальное наказание: до 2 лет лишения свободы.

Фото: newizv.ru