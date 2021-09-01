Ещё 426 жителей Красноярского края заболели коронавирусом

На 1 сентября под наблюдением врачей находятся 35 930 человек (+3 025 за сутки), снято с учёта 3 223 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 105 492 (+ 426 за сутки).

Всего вылечили 91 754 (+ 438 человек за сутки), 5 170 погибших (+ 20 за сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 506 532 (+ 7 591 за последние сутки).

Привиты 1 компонентом — 799 394 человека, 2 компонентами — 692 539.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на протяжении 6 месяцев после перенесённого коронавируса, риск смерти резко возрастает.

Фото: © Кирилл Брага / РИА Новости