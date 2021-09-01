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Под Красноярском сгорел дом с магазином, автомобиль и две собаки

Главная Общество
Красноярск
15:36 1 Сентября 2021
общество, происшествия, пожар, дом
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В ночь с 31 августа на 1 сентября в Пугачево произошёл пожар, об этом в социальных сетях рассказали погорельцы — пара спортсменов.

Загорелся второй этаж. Мужчина спас девушку — вынес из пожара. Далее побежал спасать собак, но было уже поздно.

Меньше, чем через полчаса на место прибыли пожарные. За 20 минут пожар был локализован. В 7:30 возгорание смогли полностью потушить.

В результате сгорело нежилое строение площадью 180 м², автомобиль, часть дома огонь не захватил.

Причина пожара выясняется.

Фото: instagram.com/ktima.xx

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