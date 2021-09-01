Под Красноярском сгорел дом с магазином, автомобиль и две собаки

В ночь с 31 августа на 1 сентября в Пугачево произошёл пожар, об этом в социальных сетях рассказали погорельцы — пара спортсменов.
Загорелся второй этаж. Мужчина спас девушку — вынес из пожара. Далее побежал спасать собак, но было уже поздно.
Меньше, чем через полчаса на место прибыли пожарные. За 20 минут пожар был локализован. В 7:30 возгорание смогли полностью потушить.
В результате сгорело нежилое строение площадью 180 м², автомобиль, часть дома огонь не захватил.
Причина пожара выясняется.
Фото: instagram.com/ktima.xx