Под Красноярском сгорел дом с магазином, автомобиль и две собаки

В ночь с 31 августа на 1 сентября в Пугачево произошёл пожар, об этом в социальных сетях рассказали погорельцы — пара спортсменов.

Загорелся второй этаж. Мужчина спас девушку — вынес из пожара. Далее побежал спасать собак, но было уже поздно.

Меньше, чем через полчаса на место прибыли пожарные. За 20 минут пожар был локализован. В 7:30 возгорание смогли полностью потушить.

В результате сгорело нежилое строение площадью 180 м², автомобиль, часть дома огонь не захватил.

Причина пожара выясняется.

Фото: instagram.com/ktima.xx