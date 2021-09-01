Красноярские следователи навестили пропавшую сутки назад 10-летнюю девочку

Красноярские следователи подарили часы с GPS 10-леетней девочке, ушедшей из дома 25 августа. Напомним, что школьница отправиласб гулять на улицу и не вернулась. Чтобы найти её понадобились сутки и более ста человек. Выяснилось, что в день пропажи она осталась ночевать у подруги.

Представители СК и комиссии по делам несовершеннолетних провели с девочкой беседу о недопустимости без ведома взрослых отлучаться из дома на длительное время.

«Будучи неравнодушными к дальнейшей судьбе ребенка и в целях обеспечения ее безопасности, следователи подарили девочке наручные часы с возможностью приема телефонных звонков, а также оснащенные функцией GPS, чтобы у близких имелась возможность определить точное местонахождение ребенка», – рассказали в следкоме края..

Фото: krk.sledcom.ru