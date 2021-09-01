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Родильный дом № 1 закрылся на плановый ремонт

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Красноярск
15:56 1 Сентября 2021
общество, красноярск, беременность, вирус
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 Красноярский межрайонный родильный дом № 1 с 1 сентября по 1 ноября закрылся на капитальный плановый ремонт и санобработку.

На его базе была организована помощь беременным, роженицам и родильницам с коронавирусом. В связи с этим инфекционный госпиталь для таких женщин будет организован на базе одного из хирургических отделений Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 им. И.С. Берзона.

По санитарным нормам и правилам ежегодно проводится плановый ремонт и санобработка акушерских стационаров и отделений новорождённых детских больниц. С плановым закрытием роддомов пациентки будут направляться в другие учреждения. Если в течении беременности нет рисков, роженица может воспользоваться правом выбора медицинского учреждения, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

За пандемию от COVID-19 пролечено 2 154 беременные женщины и родильницы, за этот год — 1 069, родоразрешено за восемь месяцев 112 женщин с коронавирусной инфекцией.

 619 беременных и родильниц пролечено в стационарах, из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ находилось 6 беременных, одной родильнице проводится экстракорпоральная мембранная оксигенация.

Наталья Долгушина, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России назвала срок после 22 недель беременности оптимальным для вакцинации.

По её словам, во время беременности COVID-19 приводит к увеличению риска акушерских осложнений и материнской смертности, особенно опасно заболевание для женщин из групп риска (ожирение, сердечно-сосудистые патологии, хронические заболевания лёгких, печени и почек, сахарный диабет, онкология). Лучше даже поставить вакцину на этапе планирования беременности.

В России к применению во время беременности разрешена вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Фото: elements.envato.com

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