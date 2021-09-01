В Красноярске признали аварийными 73 подпорные стены

Прокуратура проверяет подпорные стены Красноярска после сообщений об обрушениях. Результаты не обнадёживают:

Из 372 подпорных стен – 73 в аварийном состоянии. До конца года запланирован ремонт 9 из них. Большинство стен расположены на территории многоквартирных домов, на частных земельных участках.

«По результатам проверок прокуроров районов города внесено 5 представлений, направлено 3 информации, 2 исковых заявления в отношении 6 объектов о понуждении провести капитальный ремонт аварийных сооружений. Органы местного самоуправления и государственные органы края проинформированы о необходимости дополнительного финансирования работ в данном направлении», – сообщили в прокуратуре.

Проверки начались после обрушения в Октябрьском районе и Солнечном летом 2021 года. Тогда под завалами оказалось 5 машин