На Таймыре отменили режим ЧС, введённый после массовой гибели северных оленей

Данное решение приняли на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Андрей Шопин, начальник управления по делам ГОЧС администрации муниципального района доложил о ликвидации последствий ЧС, связанной с массовой гибелью дикого северного оленя на левом берегу Хатанга.

С 19 по 27 августа все туши были перенесены в места складирования, провели уничтожение трупов дикого северного оленя путём сжигания до получения зольного остатка, подвергнуты механической уборке и дезинфекции места захоронения и береговая площадка. Добровольцы собрали 1 158 туш оленя. В связи с устранением последствий ЧС принято решение о снятии режима ЧС, сообщили в пресс-службе администрации Таймырского муниципального района.

Фото: kronoki.ru