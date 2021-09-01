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Главный врач КМКБ № 4 стала заслуженным врачом Российской Федерации

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Красноярск
15:07 1 Сентября 2021
общество, красноярск, награда, врачи
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58 медикам региональных учреждений здравоохранения вручили государственные награды.

Награду «Заслуженный врач Российской Федерации» из рук губернатора получила А.П. Фокина, главный врач Красноярской межрайонной клинической больницы № 4. Указ о присвоении Альбине Павловне почётного звания был подписан президентом Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в преддверии Дня медицинского работника, сообщили на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Альбина Фокина — врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения, имеет государственные и ведомственные награды. В 2014 году стала серебряным призёром Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший руководитель медицинской организации».

В 1984 году она окончила Красноярский государственный медицинский институт, в 1986 — клиническую ординатуру по акушерству и гинекологии. В 2000 году — Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Работала в краевой клинической больнице акушером-гинекологом. С 1996 по 2008 годы была заместителем главного врача диагностического центра медицинской генетики. На должность главного врача клинической больницы № 4 назначена в 2008 году.

— Медицина — самое благородное из всех искусств, говорил Гиппократ. В современных условиях это искусство, требующее не только знаний и профессионализма, но и особенных нравственных качеств, готовности служить людям, самоотдачи, а иногда жертвенности и героизма. За эти полтора года вам пришлось выдержать немало. Вы достойны признательности, самых тёплых слов. От себя и от имени всех жителей региона хочу сказать вам спасибо за преданное служение избранному делу, за человечность и гуманизм, — подчеркнул Александр Усс.

Фото: dpvolga.ru

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