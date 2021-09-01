В ближайшие выходные проспект Мира снова станет пешеходным

В рамках городского проекта «В центре Мира» 4 и 5 сентября пр. Мира вновь станет пешеходным.

Уже 3 сентября с 18:30 парковка на пр. Мира будет запрещена. Водителям напомнят об этом листовками под дворниками автомобилей, сообщается на сайте администрации города Красноярск.

В 20:30 перекроют участок от Обороны до Диктатуры Пролетариата и от Диктатуры Пролетариата до Перенсона. Сотрудники ГИБДД задействуют эвакуатор, если к моменту начала перекрытия транспортное средство останется на проезжей части.

На ул. Диктатуры Пролетариата также будет запрещена парковка. Оставить автомобиль можно на стоянках около Театральной площади и площади Революции.

В воскресенье в 23:00 пр. Мира откроют для движения автомобилей.