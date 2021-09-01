В Красноярском крае потушили лесной пожар

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, сотрудниками краевого Лесопожарного центра за сутки был локализован лесной пожар в Эвенкийском районе на площади 40 га. В тушении были задействованы 5 единиц техники и более 80 человек. 11 воздушных судов привлекались к возгораниям на авиапатрулирование, доставку сил и средств.

По предварительным данным, лесной пожар возник из-за сухих гроз.

1 сентября на 11:00 на территории Красноярского края зарегистрированы 3 лесных пожара, очаги возгораний действуют на площади 210,5 га в Боготольском и Эвенкийском районах. Угрозы населённым пунктам нет. В тушении принимают участие более 80 человек и 3 единицы техники.

Особый противопожарный режим действует в Норильске, Эвенкийском, Туруханском, Таймырском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Долгано-Ненецком районах.

За ситуацией следят в онлайн-режиме с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, которые установлены в 28 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © Валерий Мельников / РИА Новости