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Александр Усс показал свой школьный дневник

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Красноярск
13:15 1 Сентября 2021
красноярск, губернатор
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В День знаний губернатор Красноярского края Александр Усс показал свой школьный дневник. Судя по фотографии на его странице в Instagram, он был прилежным учеником: с 1 по 9 класс в его дневнике были лишь пятёрки и четвёрки.

Александр Усс показал свой школьный дневник

Впрочем, не смотря на хорошее поведение, в 9 классе он пропустил 33 урока. С чем это связано, глава края не рассказал.

Напомним, что после школы глава края поступил в Красноярский государственный университет на специальность «правоведение». Позднее он стал доктором юридических наук.

Фото: instagram.com/uss_av

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