В День знаний губернатор Красноярского края Александр Усс показал свой школьный дневник. Судя по фотографии на его странице в Instagram, он был прилежным учеником: с 1 по 9 класс в его дневнике были лишь пятёрки и четвёрки.

Впрочем, не смотря на хорошее поведение, в 9 классе он пропустил 33 урока. С чем это связано, глава края не рассказал.

Напомним, что после школы глава края поступил в Красноярский государственный университет на специальность «правоведение». Позднее он стал доктором юридических наук.

Фото: instagram.com/uss_av