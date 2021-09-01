В Красноярском крае более тысячи осужденных, не окончивших школы, сели за парты

Сегодня более тысячи осуждённых, не имеющих среднего образования, сели за школьные парты. В Канской воспитательной колонии будут получать образование 20 несовершеннолетних осужденных, сообщила пресс-служба краевого главка ФСИН.

В следственных изоляторах созданы все условия для их обучения. За счёт государства учащиеся обеспечены необходимой учебной литературой и канцелярскими товарами.

В Красноярском крае существует восемь краевых вечерних общеобразовательных школ, десять их филиалов, одно федеральное общеобразовательное учреждение.

При женской исправительной колонии № 22 школа № 7 получила статус экспериментальной площадки. Осужденные приобретут культурный опыт, получат общие и профессиональные компетенции. В планах и проведение занятий по английскому языку. После освобождения выпускницы получат документы, рекомендательные письма, для поддержки в поиске работы и социализации — контакты правозащитных и социальных организаций.

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