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Богучанская ГЭС участвует в сдерживании паводка на Ангаре

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Красноярск
12:45 1 Сентября 2021
энергетика, гэс, вода, река, паводок
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Енисейское бассейновое водное управление в соответствии со складывающейся гидрологической обстановкой установило с 30 августа 2021 года новые режимы работы ГЭС Ангарского каскада: для Братской ГЭС – 6000-6500 м³/с, для Богучанской ГЭС – 6000-6700 м³/с. Решение принято в связи с высокой водностью на озере Байкал и реке Ангара, а также продолжающимся ростом приточности на реках, превышающим среднемноголетние значения.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в июне приток в озеро Байкал составил 5500 м³/с (110% от нормы), в июле – 7200 м³/с (148%), в августе – 5800 м³/с (136%). Приток в сентябре ожидается 3500-4500 м³/с (при норме 3000 м³/с). Приток в Братское водохранилище в течение августа превышал 10 060 м³/с, его уровень впервые за многие годы превысил отметку нормального подпорного уровня 402 м.

По состоянию на 31 августа уровень воды в Богучанском водохранилище на отметке 207,96 м, уровень воды в Ангаре – 139,34 м. Эти показатели не превышают установленные нормы и соответствуют сложившейся обстановке. Богучанская ГЭС полностью выполняет требования навигационного периода и вносит вклад в сдерживание паводка, предотвращая подтопление территории и объектов инфраструктуры.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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