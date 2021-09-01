В Минздраве предупредили о высоком риске смерти в течение полугода после COVID-19

В интервью телеканалу «Россия 24» глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на протяжении 6 месяцев после перенесённого коронавируса, риск смерти резко возрастает.

Также возможно появление различных осложнений, связанных с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы у пациентов после заражения коронавирусом. Симптомы сохраняются до восьми-девяти месяцев.

Министр рекомендовал пройти углубленную диспансеризацию перенёсшим COVID-19. Речь идёт, в большей степени, о населении старшего возраста. Сформированы списки людей, которым будет предложено пройти диспансеризацию. Приоритет будет отдаваться людям, перенёсшим коронавирусную инфекцию и страдающим хроническими заболеваниями. Страховые компании и медицинские организации уже начали их приглашать.

Фото: government.ru