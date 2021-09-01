Рентгенхирурги краевой больницы освоили новую технологию лечения сосудов ног

По словам хирургов, методика ротационной атерэктомии с активной аспирацией, которая используется при тяжёлых атеросклеротических поражениях сосудов ног — самый современный метод лечения пациентов. Как правило, эта методика позволяет избежать необходимости стентирования сосудов.

С помощью тончайших инструментов, вводимых в сосуды через бедренную артерию, хирурги не только увеличивают просвет сосудов, но и срезают, удаляют из сосуда детрит — атеросклеротическую ткань. Это в разы уменьшает риск повторного возникновения бляшек или зарастания стента. Об этом сообщили на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Уже сделано восемь подобных хирургических вмешательств, результаты и перспективу использования новой технологии в будущем медики оценивают очень высоко.

— Эта методика расширяет наш арсенал в области эндоваскулярной хирургии при атеросклеротическом поражении нижних конечностей. Мы не просто восстанавливаем просвет сосуда, оставляя объём бляшки нетронутым, мы уменьшаем его, это потенциально улучшает отдалённые результаты лечения. Мы убедились, что методика может успешно применяться и при острых артериальных тромбозах, — рассказал Никита Владимирович Литвинюк, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

Фото: kraszdrav.ru