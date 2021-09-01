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С 1 сентября медучреждения Красноярского края будут работать с «электронным рецептом»

Главная Общество
Красноярск
12:15 1 Сентября 2021
общество, здравоохранение, лекарство, в красноярском крае
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В регионе создана Единая информационная система льготного лекарственного обеспечения по проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения». К единой базе данных подключены все медицинские и аптечные организации, участвующие в льготном лекарственном обеспечении. Оформление льготного рецепта и отпуск по нему препарата осуществляется в онлайн режиме, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края. Ежедневно в системе оформляется порядка 20 тысяч льготных рецептов. Специалисты министерства здравоохранения получают заявки от медучреждений, планируют закупки на Красноярский край, ведут мониторинг потребности в препаратах льготного отпуска. О выписанных льготных рецептах информацию можно получить в личном кабинете web-pacient.ru.

В этом году стартовал новый этап проекта — оформление льготного рецепта в виде электронного документа, который подписан электронной подписью доктора. Теперь медикам не нужно распечатывать рецепт, а пациенту предъявлять его в аптеке (при себе нужно будет иметь только паспорт).

Сейчас пилотный проект успешно завершён в восьми медицинских организациях.

С 1 сентября к проекту подключаются все медицинские организации Красноярского края. Мобильное приложение у пациентов появится до конца года. В нём они смогут видеть выписанные рецепты и аптеки для получения лекарственных препаратов.

Фото: © Алексей Сазонов / РИА Новости

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