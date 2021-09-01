В Красноярске на базе СФУ открылась физико-математическая школа-интернат

На базе СФУ открыли физико-математическую школу-интернат. 1 сентября, во время линейки, губернатор Красноярского края Александр Усс поздравил школьников с началом учебного года в стенах новой школы.

«Искренне рад быть участником этого исторического события. Идея, которая родилась больше десяти лет назад, осуществилась. От разрозненных спецклассов мы пришли к полноценной школе при ведущем вузе. Уверен, что и сама она станет своего рода университетом среди красноярских школ. Особым местом, где царит дух творчества, где учатся талантливые и одаренные дети, где есть все условия для развития – технические и интеллектуальные», – выступил с поздравлением глава края.

Одарённые дети будут учиться в новом интернате на протяжении последних двух лет обучения в школе. В этом году набраны только 10 классы. Все дети прошли конкурсный набор: из 500 поступавших зачислены были только 200. Преподавать школьникам будут учителя и педагоги Университета.

Иногородних школьников разместили в здании общежития «Перья», построенного к Универсиаде-2019. Всё обучение бесплатно, а лучшие будут получать ежемесячные стипендии.

Фото: © Олег Кузьмин / gnnk.ru