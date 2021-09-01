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Красноярка оплатила штрафы ГИБДД после ареста её Ленд Ровера

Главная Общество
Красноярск
11:26 1 Сентября 2021
красноярск, штрафы
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Жительница Красноярска ополатила штраф после ареста приставами её премиального авто. Автоледи ездила на своём Land Rover по выделенным для автобусов полосам и накопила больше двадцати штрафов. 

За неуплату авто конфисковали, а владелицу предупредили, что продадут машину, если она не погасит долг в 10-дневный срок. Угроза потерей авто подействовала: женщина заплатила больше 14 тысяч рублей.

За 7 месяцев текущего года в Красноярском крае арестовали больше 1 870 автомобилей должников. Сумма, полученная от их продажи, составила около 24 миллионов рублей.

Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости

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