Красноярка оплатила штрафы ГИБДД после ареста её Ленд Ровера

Жительница Красноярска ополатила штраф после ареста приставами её премиального авто. Автоледи ездила на своём Land Rover по выделенным для автобусов полосам и накопила больше двадцати штрафов.

За неуплату авто конфисковали, а владелицу предупредили, что продадут машину, если она не погасит долг в 10-дневный срок. Угроза потерей авто подействовала: женщина заплатила больше 14 тысяч рублей.

За 7 месяцев текущего года в Красноярском крае арестовали больше 1 870 автомобилей должников. Сумма, полученная от их продажи, составила около 24 миллионов рублей.

Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости