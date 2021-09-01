Более 3,5 тысячи жителей Красноярского края с ограниченными возможностями здоровья нашли работу

За этот год работу нашли более 3,5 тыс жителей региона с ограниченными возможностями здоровья при содействии службы занятости населения в сфере торговли, в учреждениях образования, здравоохранения, также устроившиеся на работу, оказывают бытовые услуги населению.

— Вакансии подбираются с учётом профессионального опыта и рекомендуемых видов труда. Для соискателей специалисты оказывают психологическую поддержку, помогают адаптироваться на рынке труда, проводят профориентационные мероприятия, — прокомментировал Виктор Новиков, руководитель агентства труда и занятости населения.

Десяти таким безработным на открытие собственного дела предоставлена единовременная финансовая помощь – 189,2 тыс рублей. Они занялись животноводством, разведением сельскохозяйственной птицы, производством столярных изделий, консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, инженерно-техническим проектированием, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

С начала года на оборудованные рабочие места трудоустроены 32 человека, на квотируемые — 77 человек с ограниченными возможностями здоровья. 86 жителей региона преступили к профессиональному обучению по направлению службы занятости.

Фото: © Тарас Литвиненко / РИА Новости